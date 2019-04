Espagne: Puma fournira ses ballons à la Liga à partir de 2019-2020

Madrid (awp/afp) - La Ligue espagnole de football (LaLiga) a annoncé lundi avoir signé un partenariat avec l'équipementier allemand Puma, qui fournira le ballon officiel de la compétition à partir de la saison 2019-2020, en remplacement de l'Américain Nike.

"A partir de la saison 2019-2020, Puma produira le ballon officiel et d'autres produits pour tous les matches de football professionnel de LaLiga", a écrit la Ligue dans un communiqué.

LaLiga n'a pas précisé le montant de l'opération, ni sa durée. Nike fournissait le ballon du Championnat d'Espagne depuis la saison 1996-1997, soit 23 ans.

Cet accord confirme la poussée de Puma en Espagne, où l'équipementier vient de sceller des accords avec les clubs de Valence et de Gérone (dans ce dernier cas, via un partenariat global avec City Football Group, propriétaire Manchester City et également actionnaire de Gérone).

Puma est devenu l'an dernier le sponsor du club italien de l'AC Milan. Il s'est par ailleurs offert les services d'ambassadeurs de renom comme le champion du monde Antoine Griezmann, l'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez et Axel Witsel du Borussia Dortmund, en plus d'avoir fait du mannequin Adriana Lima son égérie pour le sport féminin.

afp/al