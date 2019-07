Puma : hausse des prévisions après un trimestre 'très positif'

31/07/2019 | 10:39

Le groupe allemand de vêtements de sport Puma a relevé ses perspectives pour ses ventes et son bénéfice d'exploitation pour l'année 2019, alors que le deuxième trimestre s'est 'développé de manière très positive'.



Suite à cette annonce, les actions du groupe progressent de 7% à la Bourse de Francfort et enregistre ainsi un nouveau record.



Puma s'attend maintenant à ce que les ventes en prenant en compte les effets de change augmentent d'environ 13% cette année, en hausse par rapport à l'objectif précédent d'environ 10%.



La société bavaroise a également déclaré s'attendre à ce que le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) pour 2019 se situe entre 410 millions et 430 millions d'euros, en hausse par rapport aux prévisions précédentes allant de 395 à 415 millions d'euros.



Au deuxième trimestre, les ventes ont progressé de 15,7%, ajusté pour tenir compte des effets de change, à 1,2 milliard d'euros, principalement en raison de la région Asie / Pacifique et Amériques.



Le résultat opérationnel (EBIT) a augmenté de 39,4% à 80,3 millions d'euros en raison d'une amélioration de la marge brute grâce à des remises plus faibles.



