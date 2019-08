Puma : le titre grimpe, Morgan Stanley plus optimiste

06/08/2019 | 11:01

L'action Puma signe la deuxième plus forte hausse de l'indice MDAX mardi matin suite à un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, qui met notamment en avant les solides perspectives du groupe.



Vers 10h45, le titre grimpe de 3,2% à 62,5 euros quand l'indice allemand des capitalisation moyennes ne prend que 0,2%.



Dans une note consacrée aux équipementiers sportifs, Morgan Stanley souligne la dynamique favorable du secteur, sous l'impulsion notamment de la vigueur du marché américain et de l'accélération du modèle de vente directe aux consommateurs ('direct to consumer').



Le bureau d'études affiche néanmoins une préférence particulière pour Puma en raison d'un niveau de valorisation similaire à celui d'adidas, pour des perspectives de croissance jugées bien plus solides.



Morgan Stanley relève ainsi son conseil sur la valeur de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et porte son objectif de cours de 59 à 72 euros.



