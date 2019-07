Puma rebondit au deuxième trimestre

Francfort (awp/afp) - L'équipementier sportif allemand Puma a annoncé mercredi une hausse sensible des ventes et du bénéfice au deuxième trimestre, le conduisant à relever ses objectifs annuels, sur fond de démarrage en trombe du sponsoring avec Manchester City.

Entre avril et juin, le bénéfice net a progressé de près de 60% sur un an, pour atteindre 49,7 millions d'euros.

Les ventes ont elles grimpé de 17% pour atteindre 1,2 milliard d'euros. Les marchés asiatiques, en particulier la Chine, et le continent américain ont enregistré une croissance supérieure à 20%, contre 8% en Europe, Afrique et Moyen-Orient.

La marge commerciale s'est hissée à 49,3%, soit un gain de 0,7 point.

"Le deuxième trimestre de 2019 s'est déroulé de manière très positive", s'est félicité le patron de la marque au couguar, Bjorn Gulden, soulignant en particulier la solide performance des nouveaux modèles de chaussures.

La firme d'Herzogenaurach a aussi fait état de très bons premiers retours de son partenariat avec le club de football de Manchester City lancé en juillet.

Toujours dans le football, elle va fournir le ballon utilisé dans le championnat espagnol LaLiga et parrainer une des équipes de pointe, le FC Valence. Elle se targue aussi d'une bonne position dans le football féminin à l'issue du mondial.

Un partenariat de long terme a été signé avec Porsche dans le sport automobile et de nouvelles chaussures on vu le jour pour le retour au plus haut niveau dans le basket, à travers le championnat américain NBA.

Dans la branche lifestyle, ses grosses baskets "chunky" à larges semelles sont toujours appréciées et sa gamme de chaussures Cali, présentée par la chanteuse Selena Gomez, fait aussi partie de ses meilleures ventes.

Puma s'attend désormais pour l'année 2019 à une hausse de ses ventes de 13% à taux de change constant, contre 10% comme auparavant.

Sa marge commerciale devrait légèrement dépasser le niveau de 48,4% affiché l'an dernier et le résultat d'exploitation Ebit être compris entre 410 et 430 millions d'euros, un relèvement de 15 millions d'euros par rapport à la précédente prévision.

En Bourse, le titre (+6,08% à 61,90 euros) caracolait à 08H20 GMT en tête de l'indice MDax à Francfort.

afp/jh