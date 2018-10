Francfort (awp/afp) - L'équipementier sportif Puma a relevé jeudi ses prévisions pour 2018 après un troisième trimestre "meilleur qu'attendu", porté par la notoriété de plusieurs stars et une nouvelle chaussure de basketball.

Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice net a augmenté de 24,8%, à 77,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a grimpé de 11% à 1,24 milliard d'euros.

"Le troisième trimestre se termine un peu mieux qu'attendu, avec une progression organique des ventes", commente Bjørn Gulden, PDG de Puma, cité dans un communiqué.

Le groupe s'attend pour 2018 à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 14% et 16%, contre 12% et 14% jsuqu'ici, et à un bénéfice opérationnel Ebit entre 325 et 335 millions d'euros, contre une fourchette de 310 à 330 millions d'euros initialement prévue.

"Nous attendons également une amélioration significative du bénéfice net pour l'année 2018", précise Puma.

Le groupe met en avant le succès du lancement en septembre du Clyde Court Disrupt, première chaussure de basketball pour Puma depuis 1999, qui a fait "beaucoup de bruit" et dont le résultat est "très positif", précise M. Gulden.

Le patron de l'équipementier se félicite également de l'effet positif de la notoriété de plusieurs stars ayant signé un accord avec Puma au troisième trimestre.

La marque a notamment recruté Luis Suarez du FC Barcelone, Axel Witsel du Borussia Dortmund et Dejan Lovren du FC Liverpool, en plus d'avoir fait du mannequin Adriana Lima son ambassadrice de marque pour le sport féminin.

À la Bourse de Francfort, Puma, coté au MDax, était en forte progression de 6,44% à 429 euros.

afp/buc