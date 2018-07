PUMA : les investisseurs auraient apprécié un relèvement de la cible de résultat opérationnel...

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Puma perd 3% à 460,5 euros. Les investisseurs affichent leur déception après que l'équipementier sportif a maintenu sa prévision de bénéfice opérationnel annuel entre 310 et 330 millions d'euros. D'autant que le groupe a relevé sa cible de croissance de ses ventes de 10/12% à 12/14% ! L'une des explications à cette évolution différenciée des perspectives est sans doute la hausse de 5 à 10% des dépenses de marketing annoncée ce matin par Puma. Aucune donnée chiffrée n'avait été donnée jusqu'à aujourd'hui sur ce point.Au premier semestre, Puma a déjà concédé une hausse importante (9%) de ses dépenses marketing. Elles n'ont pas empêché son résultat opérationnel de s'apprécier de 50% à 170 millions d'euros. L'équipementier est donc parvenu à gérer cette hausse des dépenses par la croissance de ses ventes : +18% à changes constants.Sur le seul deuxième trimestre, Puma a vu son résultat opérationnel progresser de 33% à 58 millions d'euros et ses ventes s'apprécier de 15% à changes constants. Ses dépenses marketing se sont accrues de 11%.