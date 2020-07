Prises de commandes en hausse de 25% pour KNDS en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe franco-allemand de matériels militaires terrestres KNDS a augmenté de 25% ses prises de commandes en 2019, à près de 4,4 milliards d'euros, a annoncé mercredi la société commune regroupant l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et le français Nexter.

Le carnet de commandes suit la même trajectoire (+23,5%), à 9,6 milliards d'euros, sans compter 4 milliards d'euros d'options supplémentaires et de tranches conditionnelles sur des contrats déjà signés, ajoute la société fondée en 2015 et détenue à parts égales entre l'Etat français et la famille Wegmann.

Les prises de commandes concernent notamment la vente de 500 véhicules blindés Boxer au Royaume-Uni, de véhicules de combat d'infanterie Puma et de chars Leopard 2 à l'Allemagne.

Pour la partie Nexter, elle concerne la commande de blindés Griffon (382) et Jaguar (60) à la Belgique, de 62 blindés Titus à la République tchèque ou encore des systèmes d'artillerie Caesar au Danemark, détaille KNDS dans un communiqué.

Les ventes (livraisons) sont elles en hausse de 13%, à 2,54 milliards d'euros.

"Ces résultats démontrent l'importance de joindre les forces de KMW et de Nexter", plaident les coprésidents de KNDS, Frank Haun et Stéphane Mayer, cités dans le communiqué. "KNDS se développe et nous restons sur la bonne voie pour réaliser notre ambition de devenir le leader européen de la défense terrestre", ajoutent-ils.

En 2020, "l'impact économique de la pandémie constitue bien sûr un défi majeur pour KNDS", affirme le groupe, qui a dû adapter sa production aux contraintes sanitaires.

KMW et Nexter collaborent au développement de l'EMBT (European Main Battle Tank), un projet de char qui permettrait d'avoir une offre qui s'insérera entre la génération des chars Leclerc français et Leopard 2 allemands et le futur char franco-allemand MGCS, dont les premières études ont été formellement notifiées en mai.

L'entrée en service du MGCS est prévue pour 2035. Ce système comprendra un char "habité" accompagné de deux chars robotisés.

