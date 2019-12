Puma : léger recul, mais un analyste à l'achat

02/12/2019 | 15:20

Le titre Puma recule légèrement (-0,2%) ce lundi, même si l'analyste Jefferies annonce initier une couverture de celui-ci avec une recommandation 'achat'.



'Nos estimations concernant Puma sont 11% au-dessus du consensus en raison d'une vision plus optimiste de la Chine, appuyée par des données vérifiées, qui confirment le succès de la marque. En outre, nous pensons que l'expansion dans les secteurs de la vente en gros, du commerce de détail et en ligne devrait continuer à tirer la croissance des ventes du groupe', estime le broker.



Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 83 dollars.



