Puma : plus de 'normalisation' en vue, le titre décroche

11/03/2020 | 11:20

Puma a déclaré mercredi qu'il ne s'attendait plus à une 'normalisation' de la situation liée à l'épidémie de coronavirus à court terme, une perspective sur lequel le groupe allemand avait basé ses prévisions annuelles dévoilées le mois dernier.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le spécialiste des articles de sport indique prendre acte de la prolongation de l'épidémie en Chine, de ses effets négatifs sur d'autres pays d'Asie et surtout de sa propagation actuelle à l'Europe et aux Etats-Unis.



L'équipementier affirme que le Covid-19 pèse sur son activité depuis le début du mois de février, aussi bien en termes de ventes que d'approvisionnement.



D'après Puma, l'évolution de la situation pour les semaines et mois à venir est tout simplement 'impossible à prédire', ce qui le place dans l'incapacité de fournir une évaluation de son impact au niveau de ses résultats et de son chiffre d'affaires annuels.



Pour mémoire, le groupe s'était donné comme objectif, en février, d'atteindre une croissance de ses revenusde l'ordre de 10% cette année, hors effets de changes.



Des déclarations prudentes qui vont dans le sens des annonces faites ce matin par son grand rival adidas, qui a lui aussi fait état d'une visibilité limitée ce matin.



L'action Puma perd actuellement 7,4% à la Bourse de Francfort.



