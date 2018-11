PHILLIPS VAN : PVH progresse au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Phillips Van Heusen a affiché des résultats trimestriels en progression. Ainsi, le bénéfice par action s'est établi à 3,21 dollars, en hausse de 6,3 % par rapport à la même période de l'an dernier. Les ventes du groupe ont augmenté de 7 % à 2,52 milliards de dollars. Des résultats tirés par Tommy Hilfiger qui "a vraiment surperformé, avec des résultats solides dans toutes les régions", a déclaré Emanuel Chirico, Président-Directeur Général du groupe. De son côté, Calvin Klein a toutefois connu un ralentissement de son activité."Nous continuons d'obtenir des résultats supérieurs à ceux prévus dans notre plan 2018 et nous améliorons nos perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice en raison de notre surperformance au troisième trimestre et de notre confiance dans les occasions du quatrième trimestre, malgré les faillites récentes de détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni et la volatilité géopolitique croissante partout dans le monde", a ajouté Emmanuel Chirico.