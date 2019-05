PVH : La valeur du jour à Wall Street PVH décroche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PVH, le groupe qui détient notamment Calvin Klein, chute de 12,7% à 86,64 dollars à Wall Street. La société a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais une prévision annuelle décevante. Le groupe a réalisé un bénéfice net trimestriel de 82 millions de dollars, ou 1,08 dollar par action, contre 2,29 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,46 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 2,4 milliards.Les analystes tablaient sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 2,45 dollars et sur un chiffre d'affaires de 2,4 milliards.Pour l'exercice complet, PVH prévoit un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 10,2 et 10,3 dollars. Wall Street escompte 10,43 dollars.