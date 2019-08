PVH : fait mieux que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PVH a publié mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019. Ainsi, la société américaine de mode, qui détient notamment la marque Calvin Klein, a publié un bénéfice net de 193,5 millions de dollars sur la période, ou 2,58 dollars par action, contre un bénéfice net de 165,2 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 2,10 dollars, dépassant les attentes du consensus FactSet (1,88 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaire s'établit à 2,36 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019, en hausse de 1,3% sur un an. Le marché visait 2,33 milliards de dollars.