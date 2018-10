Tommy Hilfiger : annonce Zendaya en tant que nouvel ambassadeur mondial pour la collection femme et co-créateur pour la collection conjointe TommyXZendaya

Zendaya apparaîtra dans une campagne multimédia mondiale pour la collection conjointe intitulée "TommyXZendaya", conçue en partenariat avec Tommy Hilfiger.

La collection et la campagne seront lancées à l'échelle mondiale au printemps 2019.

Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce que l'actrice Zendaya, qui a récemment joué dans des films à succès comme Spider-Man: Homecoming et The Greatest Showman, sera la nouvelle ambassadrice mondiale de TOMMY HILFIGER et figurera dans la campagne intégrée de la marque à partir du printemps 2019. Illustrant l'engagement stratégique renouvelé de la société en faveur de ses activités destinées aux femmes à l'échelle mondiale, Zendaya collaborera avec le créateur américain pour créer la collection capsule intitulée TommyXZendaya, qui apportera son style unique et assumé aux fans du monde entier.

Le partenariat célébrera la vision continue de Tommy Hilfiger en matière de collaboration avec des icônes qui partagent l'esprit et les valeurs de la marque: briser les conventions et fêter la diversité.

"J'adore collaborer avec des personnes qui sont déterminées à concrétiser leurs rêves et qui inspirent la prochaine génération à faire de même", déclare Tommy Hilfiger. "Zendaya est devenue une icône planétaire, en utilisant la mode pour faire passer des messages audacieux, tout en restant fidèle à elle-même. Notre collection capsule fusionnera son style éclectique avec l'esprit américain de notre marque."

"La mode ne se limite pas à porter des vêtements cool", explique Zendaya. "C'est une manière de mettre en valeur l'expression de soi et son individualité, ce qui procure une énergie extraordinaire. C'est pour cela que je suis fière de travailler au côté de Tommy Hilfiger."

L'héritage de la marque TOMMY HILFIGER est intimement lié à la collaboration avec des icônes de la pop culture dans les domaines de la mode, de la musique, des arts et du divertissement. Dans les années 90, Tommy Hilfiger était un des premiers créateurs à mélanger la mode à la célébrité. Il est devenu un pionnier dans le secteur, en habillant de jeunes artistes tels qu'Aaliyah, Mark Ronson et Usher; et à faire appel à des musiciens comme David Bowie et Beyoncé pour ses campagnes publicitaires. Plus récemment, il a collaboré avec le top model international Gigi Hadid, dans le cadre de quatre collections capsules, et travaille avec le quadruple champion du monde de Formule 1 FIATM, Lewis Hamilton, sur une collection conjointe TommyXLewis à paraître durant l'automne 2018.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

Avec plus de 135 ans d'histoire, PVH excelle dans le développement de marques et d'entreprises avec un riche patrimoine américain, et fait aujourd'hui partie des plus grandes sociétés de vêtements à l'échelle mondiale. Nous comptons sur plus de 36 000 collaborateurs, répartis dans plus de 40 pays, pour générer un chiffre d'affaires annuel approchant des 9 milliards de dollars. Notre portefeuille comprend des marques emblématiques telles que CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene, ainsi que la marque e-commerce de sous-vêtements True & Co. et nous commercialisons un éventail de produits sous ces dénominations, et via d'autres marques sous licence, de renommée nationale et internationale.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

