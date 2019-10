Tommy Hilfiger : nomme Michael Scheiner directeur général du marketing international

Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d’annoncer la nomination de Michael Scheiner au poste de directeur du marketing de Tommy Hilfiger Global, à compter du 28 octobre 2019.

Michael Scheiner, Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

Michael a acquis plus de 15 ans d'expérience au sein de marques mondiales. Il rejoint Tommy Hilfiger après avoir occupé, chez Hollister Co., le poste de vice-président principal du marketing international. Ses activités ont permis à Hollister de figurer dans le top 5 des marques pour ados au vu du sondage de Piper Jaffray, à l'automne 2019, et a contribué à la renommée de Hollister en tant que principal détaillant omnicanal. Michael en appellera à sa passion et à son expérience pour diriger TOMMY HILFIGER dans une nouvelle ère de stratégies marketing innovantes, notamment sur les plateformes numériques et expérientielles, dans le but d'intéresser et de mobiliser la prochaine génération de consommateurs.

« Nos équipes de marketing à travers le monde, qui comptent parmi les marques les plus reconnues au monde, jouent un rôle essentiel pour inspirer, motiver et mobiliser nos clients », a déclaré Daniel Grieder, CEO de Tommy Hilfiger Global & PVH Europe. « Nous sommes ravis que Michael rejoigne notre département marketing international et sommes convaincus qu'il contribuera à stimuler notre transformation numérique en cours, à nous permettre de réagir de manière stratégique aux nouvelles perturbations et à positionner Tommy Hilfiger comme leader parmi ses concurrents ».

« C'est un honneur de rejoindre une marque mondiale aussi emblématique », a déclaré Michael. « L'innovation et le leadership qui caractérisent Tommy Hilfiger depuis ses tout débuts, sont vraiment inspirants. Je suis ravi de collaborer étroitement avec Tommy, Daniel et les talentueuses équipes marketing de la société dans le monde entier pour pouvoir écrire le prochain chapitre, alors que Tommy Hilfiger fêtera son 35e anniversaire l’année prochaine ».

Michael s'installera au siège mondial de Tommy Hilfiger à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec sa famille.

TOMMY HILFIGER est l’une des plus grandes marques de produits de mode au monde, au nom et à l'identité reconnus au niveau mondial. Les initiatives marketing de la société ont contribué à l’empreinte croissante de TOMMY HILFIGER grâce à la croissance constante de la notoriété de la marque mondiale et des stratégies axées sur le consommateur permettant de fidéliser des fans. Aujourd’hui, la visibilité de la marque a atteint des sommets sans précédent grâce à de formidable collections, des campagnes, des partenariats et des activités percutantes auprès des consommateurs dans le monde entier.

À propos de Tommy Hilfiger

Avec un portefeuille de marques comprenant TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des plus grands designers de renommée planétaire en catégories de style de vie. Son objectif est de concevoir et de commercialiser des vêtements et des vêtements de sport de qualité supérieure pour hommes, des vêtements de sport et des collections de vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des collections de jeans, des sous-vêtements (notamment des peignoirs, des vêtements de nuit et des vêtements de loisirs), des chaussures et des accessoires. Tommy Hilfiger, par l’intermédiaire de titulaires de licence sélectionnés, propose des articles de style de vie complémentaires tels que des lunettes, des montres, des parfums, des maillots de bain, des chaussettes, de petits articles en cuir, des articles ménagers et des bagages. La ligne de produits TOMMY JEANS comprend des vêtements en jeans, des chaussures pour hommes et femmes, des accessoires et des parfums. Des articles de marque TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un réseau étendu de boutiques TOMMY HILFIGER, de magasins spécialisés et de grands magasins de premier plan, d'une sélection de détaillants en ligne TOMMY JEANS , ainsi qu'en consultant l'adresse tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH, l'une des entreprises de mode et de style de vie les plus admirées au monde, établit la norme du style. Nous encourageons les marques qui font avancer la mode... pour de bon. Dans notre portefeuille emblématique, figurent des marques telles que TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene, ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique, True & Co. Nous commercialisons un grand choix de produits sous ces marques ainsi que d'autres marques propres et sous licence connues au niveaux national et international. PVH compte plus de 38 000 associés actifs dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 9,7 milliards de dollars. Voilà de quoi est capable PVH.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

