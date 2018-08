Qantas: bénéfice net annuel en hausse de 14,9% malgré la hausse des carburants

Sydney (awp/afp) - La compagnie aérienne australienne Qantas Airways a annoncé jeudi un bénéfice en hausse au cours de l'exercice bouclé le 30 juin, grâce à une bonne performance de tous ses secteurs d'activités, et en dépit de la hausse des coûts de carburant.

Le bénéfice net du groupe a progressé de 14,9% sur ces 12 mois à 980 millions de dollars australiens (618 millions d'euros), tiré essentiellement par son activité intérieure.

Le bénéfice sous-jacent avant impôt - l'indicateur privilégié par la compagnie australienne, qui exclut les éléments exceptionnels et les dépréciations d'actifs - a augmenté de 14% à 1,4 milliard AUD, un record.

Qantas a annoncé un dividende au deuxième semestre de 10 cents par action ainsi qu'un rachat d'actions, ce qui permettra de restituer 500 millions AUD aux actionnaires. Le groupe a également annoncé 67 millions AUD de bonus pour les employés.

Son directeur général Alan Joyce a estimé que ces bons résultats reflétaient le dynamisme du marché et les efforts du groupe pour progresser après des années compliquées.

Qantas a récemment pris des mesures drastiques consistant notamment en d'importants licenciements, en l'abandon de lignes déficitaires et d'appareils obsolètes.

"A 98 ans, le transporteur national n'a jamais été aussi fort. Et c'est une très bonne base pour continuer de faire encore mieux", a dit M. Joyce.

"Ces résultats records interviennent en dépit de la hausse des coûts du carburant."

"Route Kangourou"

Le groupe n'a publié aucune prévision pour l'année qui vient, se contentant toutefois d'indiquer que la facture de carburant devrait augmenter de 690 millions d'AUD lors de l'année financière 2019, une contrainte que vivent tous les transporteurs.

La bonne performance annuelle était largement attendue du fait des résultats très solides du premier semestre. Qantas Airways avait annoncé en février un bénéfice net en hausse de 17,9% sur les six premiers mois de l'exercice.

C'est sur le marché intérieur que Qantas a été le plus efficace au cours de l'exercice, puisque son bénéfice sous-jacent y a progressé de 25% par rapport à l'année précédente.

Le groupe a indiqué qu'il jouissait d'une demande très forte sur tous les secteurs de son marché intérieur, qu'il s'agisse des vols de loisir ou d'affaires.

Mais la compagnie a également été solide à l'international, son chiffre d'affaires progressant de 7%, à la faveur d'une hausse de 4% de ses capacités.

La "Route Kangourou", le nom donné à la liaison entre l'Australie et la Grande-Bretagne a pris une toute autre réalité cette année avec la création d'un vol direct sans escale entre Perth, dans l'ouest de l'Australie, et Londres.

Il avait mis en mars 17 heures et 20 minutes, alors qu'au lancement de sa "Route Kangourou" en 1947, il fallait quatre jours et neuf escales entre Sydney et Londres.

Avec 14.498 km, la nouvelle liaison se classait à son ouverture troisième en distance parcourue pour un vol commercial. C'était également le plus long vol effectué par un Dreamliner.

Cette nouvelle liaison s'inscrit dans un ambitieux projet de Qantas d'ajouter à ses programmes des vols très longs courriers, y compris à terme entre la côte est de l'Australie et l'Europe, intitulé "Project Sunrise".

Qantas a annoncé en mai une commande de six Boeing 787 Dreamliner supplémentaires pour remplacer ses derniers 747 vieillissants, qui ont été le pilier de son essor international depuis 1971.

afp/rp