Qiagen N.V. : l'OPA de Thermo Fisher échoue !

Thermo Fisher avait relevé, mi-juillet, de 39 à 43 EUR son offre d'achat et réduit le seuil d'acceptation de 75 à 66,67%. Chaque investisseur aura à décider en son âme et conscience, soulignait le 17 juillet DZ Bank, en expliquant que, d'un côté, l'offre était supérieure à la valeur fondamentale de Qiagen en tant qu'entreprise indépendante, mais que, de l'autre, la prime n'était pas excessivement élevée. Chez AlphaValue, on considérait un prix dans la fourchette 48 à 52 EUR comme plus approprié. Des gros actionnaires de Qiagen avaient publiquement indiqué qu'ils n'apporteraient pas à l'offre.

Les solides résultats semestriels de Qiagen lui offraient une certaine légitimité à la revalorisation, qui s'est avérée insuffisante. Voir la société rester indépendante, pour l'instant, n'a pas l'air de déplaire au marché puisque l'action gagne 3% à 42,41 EUR juste après l'annonce, alors qu'elle perdait 1% avant.