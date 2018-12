Qrf City Retail entame sa recherche d'un nouveau CFO

Le Conseil d'Administration du Gérant Statutaire de Qrf City Retail annonce que Monsieur Preben Bruggeman, CFO (Chief Financial Officer) et Dirigeant Effectif, a décidé de quitter l'entreprise pour relever un nouveau défi professionnel.

Preben Bruggeman occupait la fonction de CFO de Qrf City Retail depuis février 2015. Après avoir assumé la fonction de CFO pendant près de 4 ans, Preben Bruggeman est prêt à franchir une nouvelle étape et à poursuivre le développement de sa carrière. Par consentement mutuel avec Qrf City Retail, il continuera d'assumer cette fonction jusqu'au 4 janvier 2019 afin de garantir la continuité des activités de l'entreprise.

Qrf City Retail remercie sincèrement Preben pour sa contribution et lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière.

Entretemps, Qrf City Retail a déjà commencé à rechercher activement un nouveau CFO. L'équipe financière en place et la CEO, Anneleen Desmyter, assureront temporairement les affaires courantes.

Qrf Comm. VA • SIR publique de droit belge • Museumstraat 11/ 211 • B-2000 Antwerpen

Tél. +32 3 233 52 46 • Fax +32 3 369 94 24 • info@qrf.be • www.qrf.be • Numéro d'entreprise 0537 979 024 • RPM Anvers, département Anvers 1

Pour de plus amples informations :

Anneleen Desmyter

CEO

Tél. : 32 3 233 52 46 GSM : +32 476 98 21 94

Anneleen.desmyter@qrf.be

Preben Bruggeman

CFO

Tél. : 32 3 233 52 46 GSM : +32 496 15 80 44

Preben.bruggeman@qrf.be

Qrf City Retail :

www.qrf.be

Suivez-nous :

Qrf City Retail est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIR ou BE-REIT), spécialisée dans le secteur de niche de l'immobilier commercial en Belgique et aux Pays-Bas. Elle opère dans l'acquisition, le réaménagement et la mise en location d'immobilier commercial, tout particulièrement dans le segment du commerce de détail urbain situé dans les « Golden Miles », les rues des centres-villes dominantes pour leur zone de chalandise. Au 30 septembre 2018, le portefeuille comptait 51 sites commerciaux, pour une Juste Valeur totale de 280 MEUR.

Qrf City Retail est cotée depuis décembre 2013 sur Euronext Brussel (QRF:BB). Le 30 septembre 2018, sa capitalisation boursière atteignait 90 MEUR.

En 2018, Qrf City Retail est pour la troisième année consécutive le sponsor principal de Retailer of the Year Belgium, un prix décerné annuellement par les consommateurs à la Meilleure chaîne de magasins de Belgique. Lors de l'édition précédente, Standaard Boekhandel a été élu Meilleure chaîne de magasins Qrf de Belgique 2017. Qrf City Retail croit dans le potentiel du magasin physique. Les détaillants consentent des efforts concrets pour améliorer et renouveler leur offre et leur service. En soutenant cette initiative, Qrf City Retail offre à ses clients, les détaillants, une occasion unique de comprendre encore mieux le consommateur.