Qrf : Début de la joint-venture entre Qrf et Dyls NV

Information réglementée Embargo jusqu'au 25/06/2020 - 8u00

Début de la joint-venture entre

Qrf et Dyls NV

Qrf a déjà annoncé un accord conditionnel avec Dyls NV pour le redevelopment de l'ensemble du site Bondgenotenlaan 58 à Louvain en 110 résidences étudiantes et 5000 m2 de commerces de détail, avec un engagement à vendre les résidences étudiantes. Qrf a un droit de préemption, mais aucune obligation, pour acheter les unités de vente au détail.

Cet accord valorise la propriété à 18,2 MEUR, ce qui signifie une remise limitée (2,2%) sur la juste valeur au 31/03.

La nouvelle société et la joint-venture a été créé le 24 juin 2020. Qrf a reçu 12,74 MEUr de trésorerie pour la vente de 70% des actions et conserve ainsi 30% des actions de la société, pour une valeur de 5,46 MEUr. L'argent reçu est actuellement utilisé pour le désendettement, ce qui renforce encore le bilan de Qrf. De plus, le taux d'endettement réduit permet à Qrf d'explorer des investissements supplémentaires.

Au 25 juin 2020, les revenus locatifs restants du site (soit Match, We fashion et BPost), à 609 KEUr sur une base annuelle, reviendront à la coentreprise. Cette transaction aura un impact négatif sur le résultat EPrA à court terme, mais Qrf table sur un rendement de développement supérieur au rendement locatif existant.

Les travaux devraient débuter au troisième trimestre de cette année, avec une livrai-son prévue des commerces au deuxième trimestre 2022 et des résidences étudi-antes à l'automne 2023.

Attention aux prédictions

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incer-titudes, y compris des déclarations sur les plans, objectifs, attentes et intentions de Qrf. Les lecteurs sont avertis que ces perspectives impliquent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, qui sont dans une large mesure indépendantes de la volonté de Qrf. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient survenir ou si les hypothèses de base utilisées s'avéraient incorrectes, les résultats finaux pourraient s'écarter considérablement des résultats attendus, estimés ou extrapolés. Par conséquent, Qrf n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces perspectives.

Pour plus d'informations:

À propos de Qrf:

Qrf est une société immobilière publique réglementée belge (rrEC ou BE-rEIT) spécialisée dans le créneau de l'immobilier urbain en Belgique et aux Pays-Bas. Plus précisément, la société est active dans l'acquisition, le redéveloppement et la location d'immeubles commerciaux axés sur le commerce de détail, les loisirs et HoreCa. Au 31 mars 2020, le portefeuille se compose de 41 sites de vente au détail pour une juste valeur totale de 250 MEUr. Qrf est cotée sur Euronext Bruxelles (Qrf: BB) depuis décembre 2013.

Au 23 juin 2020, la capitalisation boursière était de 81 MEUr.

www.qrf.be