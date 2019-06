Qrf : Redéploiement Century Center

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée - 26 juin 2019

Qrf City Retail constitue une étape importante dans le redéploiement du Century Center

d'Anvers

Situé Keyserlei à Anvers, le complexe emblématique Century Center a ouvert ses portes comme hôtel, avant d'être transformé en galerie commerçante et complexe de bureaux en 1979. La partie du Century Center dont Qrf est propriétaire est évaluée à 26,8 MEUR1. Elle représente 9,2% du portefeuille immobilier de Qrf. Cette partie appartenant à Qrf comprend une galerie commerçante composée d'une trentaine d'unités et d'un parking. Les autres parties du complexe appartiennent à la société d'investissement Baltisse.

Après des années d'immobilisme, un accord ferme a été conclu entre Qrf et Baltisse pour le redéploiement conjoint du Century Center. Grâce à cet accord de coopération, le complexe tout entier sera redéveloppé sous la forme d'un projet alliant commerces de détail, parkings et bureaux, le tout répondant aux besoins actuels.

La collaboration revêtira la forme d'un apport par Baltisse et Qrf de leurs éléments de propriété respectifs dans des entreprises en participation (joint venture). Qrf, par conséquence de cette accord, détiendra 30% des actions de ces entreprises (pour une valeur de 19,2 MEUR) en participation et recevra 7,6 MEUR cash au moment de l'apport. Ces transactions sont valorisées à la valeur réelle. Les parties envisagent l'apport durant le second semestre 2020, en fonction de l'obtention des permis d'urbanisme. Durant la période précédant l'apport, Qrf continuera de percevoir les revenus locatifs des éléments dont elle est propriétaire.

William Vanmoerkerke, CEO de Qrf City Retail:

"Par cette transaction, nous entendons créer de la valeur à court et à long terme pour l'actionnaire. D'une part, nous réduisons notre participation dans Century Center, ce qui diminuera la part de Century Center dans notre portefeuille total. D'autre part, nous nous engageons dans un projet de développement majeur, sur l'un des sites les plus prisés d'Anvers, avec un partenaire qui possède l'expertise et le savoir-faire pour la réalisation de tels projets."

1 Juste Valeur des droits d'emphytéose estimée à 26,0 MEUR et à 0,8 MEUR pour la participation (51%) dans Century Center Freehold BVBA

