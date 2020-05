Qrf : Résultats pour le premier trimestre de 2020

William Vanmoerkerke Tom Schockaert CEO CFO william.vanmoerkerke@qrf.be tom.schockaert@qrf.be

Qrf est une société immobilière publique réglementée belge (RREC ou BE-REIT) spécialisée dans le créneau de l'immobilier urbain en Belgique et aux Pays-Bas. Plus précisément, la société est active dans l'acquisition, le redéveloppement et la location d'immeubles commerciaux axés sur le commerce de détail, les loisirs et HoReCa. Au 31 mars 2020, le portefeuille se compose de 41 sites commerciaux pour une juste valeur totale de 250 MEUR. Qrf est coté sur Euronext Bruxelles (QRF: BB) depuis décembre 2013. Au 31 mars 2020, la capitalisation boursière est de 72 MEUR.

