Qrf : Tom Schockaert nommé CFO de Qrf City Retail

02/04/2019

TOM SCHOCKAERT NOMMÉ CFO DE QRF CITY RETAIL

Monsieur Tom Schockaert est, sous réserve de l'approbation de la FSMA, nommé Chief Financial Officer (CFO), Dirigeant Effectif, Compliance Officer et Risk Manager de Qrf.

Tom Schockaert (34) est titulaire d'un diplôme de Master en sciences commerciales et gestion d'entreprise à la Hogeschool en Universiteit Gent. Ensuite, il a achevé avec la plus grande distinction le post-graduat en finances de la Katholieke Universiteit Leuven.

Durant six ans, il a occupé diverses fonctions au sein du groupe Elia, où il a été notamment Managing Director de la branche allemande Eurogrid Gmbh et Head of Group Controlling, avec des responsabilités de Group Controlling, M&A et Investor Relations pour le groupe Elia lui-même. Ces dernières années, il a occupé le poste de Business Unit Controller (Chemicals) chez Katoen Natie, à la tête d'une équipe de 14 personnes.

