Qrf in : ériorise la gestion du portefeuille immobilière

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée - 11 septembre 2019

Qrf intériorise la gestion du portefeuille immobilière

La gestion technique et administrative du portefeuille immobilier de Qrf a été confiée à Quares1 depuis son introduction en bourse en 2013. Certaines conditions contractuelles avait déjà été modifiées par le Gérant Statutaire en janvier, notamment avec pour résultat une économie de coûts de 15% sur les services fournis pour 2019.

Le 10 septembre 2019, Quares et Qrf ont établi un accord pour mettre fin aux relations contractuelles entre les deux parties en ce qui concerne la gestion du portefeuille immobilier belge et ce avec effet le 31 décembre 2019.

Avec effet le 1er janvier 2020, Qrf prendra le contrôle de la gestion et envisage réaliser une économie de 40% sur les frais de gestion de l'immobilier belge à partir de 2020. De plus, une relation plus étroite avec les locataires sera établie de cette manière.

Ainsi, Qrf a lancé la recherche à renforcer son équipe dynamique et ambitieuse. Concrètement, Qrf engagera un Asset manager, un Property manager et un Accountant. Pour plus d'informations, nous nous référons à notre site web (www.qrf.be).

Qrf City Retail :

Qrf City Retail est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIR ou BE-REIT), spécialisée dans le secteur de

niche de l'immobilier commercial en Belgique et aux Pays-Bas. Elle opère dans l'acquisition, le réaménagement et la mise en location d'immobilier commercial, tout particulièrement dans le segment du commerce de détail urbain situé dans les « Golden Miles », les

rues des centres-villes dominantes pour leur zone de chalandise. Au 30 juin 2019, le portefeuille comptait 52 sites commerciaux, pour une Juste Valeur totale de 270 MEUR. Qrf City Retail est cotée depuis décembre 2013 sur Euronext Bruxelles (QRF:BB). Le 30 juin 2019, sa capitalisation boursière atteignait 106 MEUR.

1 Quares Property Management SA (pour le portefeuille immobilier situé en Belgique) et Quares Property & Facility Management SA (pour le portefeuille immobilier situé aux Pays-Bas) dans le cadre d'un Contrat de Services Techniques

