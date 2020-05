Quadient : Oddo reste neutre après un CA T1 sous les attentes

28/05/2020 | 10:00

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Quadient, après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 'inférieur à [ses] attentes'.



'Ce trimestre a clairement été marqué par 2 périodes avec une nette dégradation à compter de mi-mars. Les opérations majeures qui correspondent aux activités stratégiques affichent une baisse organique de 8,9% dont -13,9% pour l'activité historique Mail-Related Solutions. A noter également le maintien d'un dividende néanmoins réduit de 30% par rapport au plancher de 0,50 euro soit 0,35 euro', explique le broker.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel, tout de même, de +40%.



