QUADIENT : plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la clôture du mardi 31 mars 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

QUADIENT (+ 17,99% à 16 euros)Compte-tenu de l'évolution rapide de la pandémie du Covid-19 et du contexte économique incertain des prochains mois, Quadient (ex Neopost) n'est pas en mesure à ce jour de donner d'indications pour 2020. Au titre de l'exercice 2019 (clos fin janvier), le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a enregistré un résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) de 185 millions d'euros, en baisse de 7,1% sur un an. En Bourse, l'action perd encore plus de 25% depuis le début de l'année.