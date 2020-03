QUADIENT : retenu par le japonais Chuo Electric Power

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quadient a annoncé jeudi soir que Chuo Electric Power a choisi Quadient Inspire, sa solution de gestion des communications clients (CCM), pour créer et distribuer ses relevés mensuels plus rapidement et efficacement, tout en réduisant les charges administratives. « Chuo Electric Power est la première grande entreprise au Japon à déployer Quadient Inspire, un succès qui contribue à la réalisation de la stratégie de Quadient d’étendre ses solutions avancées de gestion de l'expérience client dans des secteurs très réglementés, comme celui des services aux collectivités », a expliqué Quadient.En outre, cette initiative est le premier projet digital de Quadient au Japon en partenariat avec l'intégrateur de systèmes EvangTech, Co.