QUADIENT : suspend ses objectifs à horizon 2022

Quadient (ex Neopost) a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre de l’exercice 2019 (clos fin janvier). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a dégagé l’an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 14 millions d'euros, en baisse de 84,6% par rapport à 2018. De son côté, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) ressort à 185 millions d'euros, en baisse de 7,1% sur un an. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,14 milliard d'euros, en hausse de 4,7% à données publiées et de 1,6% en organique.Le conseil d'administration prendra une décision d'ici à la fin du mois de mai concernant la proposition qu'il soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale concernant le dividende au titre de l'exercice 2019.Compte-tenu de l'évolution rapide de la pandémie du Covid-19 et du contexte économique incertain des prochains mois, Quadient n'est pas en mesure à ce jour de donner d'indications pour 2020. En outre, le groupe suspend les indications données à l'horizon 2022 dans le cadre du plan " Back to Growth ".Pour faire face à la situation, Quadient a mis en œuvre des mesures pour adapter les opérations au cas par cas tout en maintenant une continuité de service. Enfin, le groupe dit bénéficier d'une forte position de liquidité à fin janvier 2020 : 498 millions d'euros de trésorerie et 400 millions d'euros de lignes de crédit non tirées.