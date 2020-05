Quadient : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quadient a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du premier trimestre de son exercice 2020. Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a publié un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros sur la période, en baisse de 10,2% à données publiées sur un an et de -10,9% en organique." Alors que nous avions commencé l'année sur un rythme semblable à celui de l'an dernier, la solidité de notre modèle économique a été mise à l'épreuve des mesures de confinement instaurées dans la quasi-totalité des pays où nous opérons et cela pendant toute la deuxième moitié de notre premier trimestre ", a commenté Geoffrey Godet, le Directeur Général de Quadient." Comme anticipé, nos revenus récurrents, qui représentaient l'an dernier plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires, ont fait preuve d'une grande résilience et ont permis d'amortir en partie la baisse enregistrée en ventes d'équipements liés à la gestion du courrier ", a ajouté le dirigeant.Face à cette situation inédite, le groupe entend limiter l'impact du déclin de l'activité sur la profitabilité, avec des mesures strictes de gestion des coûts (8 millions d'euros d'économies réalisées au premier trimestre 2020).Quadient veut également protéger sa génération de trésorerie et sa liquidité, avec une revue approfondie des investissements, la priorité étant donnée aux initiatives supportant la croissance future.En parallèle, le groupe indique qu'il proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 0,35 euro par action au titre de l'exercice 2019.Concernant ses perspectives, Quadient décèle des premiers signes d'amélioration de l'activité au mois de mai par rapport au mois d'avril 2020, celle-ci restant cependant bien inférieure à son niveau de mai 2019.Le groupe n'est toujours pas, à ce jour, en position de donner des indications pour l'exercice 2020, en raison d'une visibilité limitée.