Quadient : La solution Neotouch de Quadient sélectionnée par des écoles publiques aux Etats-Unis pour garantir l'accès à l'apprentissage à distance à tous leurs élèves

La solution Neotouch de Quadient sélectionnée par des écoles publiques aux Etats-Unis pour garantir l’accès à l’apprentissage à distance à tous leurs élèves

Paris, le 18 mai 2020

Quadient, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que les écoles publiques du comté de Frederick en Virginie ont choisi Neotouch de Quadient pour les aider à transmettre les travaux scolaires aux élèves, et veiller ainsi à ce qu'aucun enfant ne soit exclu de l'apprentissage à distance.

Avec ses 23 établissements fermés en raison de la pandémie COVID-19, le comté de Frederick, comme d'autres à travers les États-Unis, a dû relever le défi de fournir du matériel pédagogique à distance aux élèves n’ayant pas accès à internet. Grâce à la solution Neotouch, les enseignants peuvent transférer les travaux scolaires des élèves sur un portail en ligne, depuis leur domicile. La plateforme de courrier hybride envoie ensuite automatiquement et en toute sécurité les documents à une unité de production Quadient, où ils sont imprimés et envoyés par courrier au domicile des élèves.

« De nombreuses familles sont en difficulté économique pendant cette période de confinement, et certains étudiants n'ont pas accès à internet. Si nous ne comptions que sur l’envoi électronique, certains de nos élèves seraient de fait exclus du dispositif, et ce n'est pas acceptable », a déclaré Jim Angelo, directeur adjoint de l'enseignement dans les écoles publiques du comté de Frederick. « En plus de s’assurer que tous les élèves puissent accéder à l'apprentissage à distance, nos enseignants apprécient la facilité et la simplicité avec lesquelles les devoirs sont distribués à l’ensemble des classes ».

La plateforme permet à ses utilisateurs d'imprimer, trier, mettre sous enveloppe, affranchir et distribuer du courrier à distance, à partir d'un simple ordinateur connecté à internet. Le suivi de chaque courrier et des coûts de traitement est consultable en temps réel en ligne. Pour les écoles publiques du comté de Frederick, qui accueillent plus de 13 900 élèves de la maternelle à la terminale, Neotouch a résolu le problème de devoir demander au personnel de se rendre dans les écoles, autrement fermées pendant la pandémie, pour imprimer, préparer et envoyer les documents pédagogiques.

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir contribuer à la mise en relation des enseignants et des élèves pendant cette période difficile », a déclaré Alyna Wnukowsky, Directrice des solutions d’Automatisation des Processus métier chez Quadient. « Grâce au travail continu des enseignants, qui s’appuient sur Neotouch et le service postal américain, chaque semaine, tous les élèves des écoles publiques du comté de Frederick ont accès à leurs travaux scolaires ».





