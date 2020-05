Quadient apporte son soutien à l’organisation Dress for Success pour la mise en place de nouveaux services face à l'impact du COVID-19

Paris, le 4 mai 2020

Quadient, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui qu’elle apporte son soutien financier aux travaux de Dress for Success Worldwide*1. Cette association fait face à un besoin croissant de ses services dans cette période de perte d’emploi en raison de la pandémie COVID-19. Dress for Success est une organisation mondiale à but non lucratif qui apporte aux femmes des moyens pour atteindre leur indépendance économique, par le biais d’un réseau international de soutien professionnel et des outils de développement personnel les aidant à s'épanouir dans leur travail et dans leur vie.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de Quadient, qui nous a permis de sensibiliser le public et de collecter des fonds en cette période critique », a déclaré Joi Gordon, PDG de Dress for Success Worldwide. « Nous nous engageons à relever les défis accrus de nos clientes, touchées de manière extraordinaire par cette crise. Notre mission est d'aider les femmes, leurs familles et leurs communautés à retrouver un emploi et une santé économique afin que la reprise mondiale puisse être amorcée ».

Les dons financiers à Dress for Success sont essentiels en cette période où l'organisation explore de nouvelles façons de travailler, à travers des programmes en ligne notamment, pour poursuivre sa mission d'aider les femmes qui font face à des difficultés économiques. Le soutien de Quadient aidera à couvrir les coûts de création et de maintien de la campagne et du microsite Moving Forward*2, qui propose des ressources et programmes ainsi qu’un réseau de soutien aux femmes qui traversent la crise sanitaire actuelle, avant le retour à une période de reprise économique durable.

« Quadient a organisé des animations et des collectes de fonds dans plus de 20 pays, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme en mars dernier, pour en faire don à des organisations caritatives de soutien aux femmes dans chacun des pays où le groupe est implanté. Notre communauté Quadient a fait preuve d’un engagement épique en se rassemblant autour de cette cause », a déclaré Stéphanie Auchabie, Directrice des Ressources Humaines de Quadient. « Nous sommes impatients de poursuivre ces actions aux côtés de Dress for Success et soutenir la précieuse mission de cette organisation. Soutenir la communauté est une valeur essentielle de notre entreprise ».

Pour plus d'informations sur Dress of Success, visitez le site : dressforsuccess.org.

À propos de Quadient®

Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

*[1] « Habillée pour le Succès » Monde

*[2] Aller de l’avant







