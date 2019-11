Quadient franchit le cap des 5 000 consignes colis installées au Japon

Le 7 novembre 2019

Paris, France — Quadient , un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client une expérience riche et personnalisée à travers les canaux physiques et digitaux, annonce que Packcity Japan, détenue conjointement par Quadient (sous son ancien nom Neopost) et Yamato Transport, a franchi une étape majeure en octobre avec plus de 5 000 consignes automatiques implantées à travers le pays. Ce succès s’inscrit dans le plan stratégique « Back to Growth » de Quadient, présenté en janvier dernier, qui prévoit d’investir fortement dans le marché en pleine croissance des consignes colis automatiques.

La croissance continue enregistrée au Japon et l’acquisition plus tôt cette année de Parcel Pending, leader des consignes automatiques sur le marché américain, confirment l’ambition de Quadient de bâtir un véritable leadership dans le segment des solutions de consignes colis automatiques. Pour y parvenir, l’entreprise poursuit son développement dans ses secteurs de marché en Amérique du Nord, en France et au Japon, tout en continuant d'investir dans son portefeuille de produits.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous avons le plaisir d’annoncer que les équipes de Packcity Japan, grâce à une capacité de déploiement remarquable qui a permis d’élargir le réseau à un rythme soutenu, ont d’ores et déjà dépassé le cap des 5 000 unités installées, initialement prévu pour 2022. Tandis que l’e-commerce poursuit son plein essor à travers le monde et que les consommateurs deviennent plus exigeants sur les modes de livraison proposés, nous apportons aux commerçants, entreprises, sociétés de gestion immobilière et transporteurs des solutions intelligentes et innovantes qui permettent de réduire les coûts d'exploitation, atténuer les risques et de générer des revenus supplémentaires, le tout en améliorant l’expérience client. »

Quadient fournit, opère et intègre la solution de consignes colis la plus mature et la plus avancée du marché, qui permet à la fois de réduire les échecs de livraison et de regrouper les colis en un point de retrait unique. A travers ses consignes colis automatiques, Quadient propose une solution intelligente, automatisée et sécurisée de retrait et de dépôt de colis, disponible 24h/24, 7j/7. Couplée à un outil d’administration doté d’une interface utilisateur intuitive, cette solution permet, parmi d’autres fonctionnalités, d’assurer le suivi des colis en temps réel et de notifier les destinataires.

Les consignes de Packcity Japan sont principalement utilisées pour la mise en instance des échecs de livraison, mais également pour les livraisons directes et les envois de particulier à particulier (CtoC). La plupart d’entre elles sont installées dans les centres Yamato, qui constituent les principaux sites de retrait et de dépôt de Packcity Japan, mais on les trouve également dans des commerces de proximité, les gares ferroviaires, les supermarchés et les pharmacies. Les 5 000 consignes installées représentent aujourd’hui plus de 120 000 compartiments automatisés sécurisés et ont vu les volumes de colis augmenter de façon significative au cours des trois dernières années. Les équipes de Packcity Japan entendent déployer des milliers de nouvelles unités avant 2022.



À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr/connections .

