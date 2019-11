Quadient obtient la certification « Gold » pour son engagement en matière de développement durable

L’entreprise fait partie du top 1% des entreprises les plus avancées dans leur engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale

18 novembre 2019

Paris, France — Quadient, leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client une expérience riche et personnalisée à travers les canaux physiques et digitaux – a annoncé aujourd'hui qu'il a de nouveau obtenu la certification « Gold » décernée par l'agence de notation RSE EcoVadis, en reconnaissance de l'engagement de Quadient pour la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). La certification « Gold » d'EcoVadis s’appuie sur un diagnostic complet de 21 critères évaluant les actions et politiques des entreprises en matière d'environnement, de conditions de travail, de pratiques commerciales et d'achats responsables. Quadient, qui participe depuis 2004 sous son ancien nom Neopost, se classe dans le top 1 % des fournisseurs reconnus par EcoVadis comme étant les plus avancés et les plus engagés en matière de développement durable tous secteurs confondus, ce qui représente une amélioration par rapport à 2018, année où l’entreprise se trouvait dans le top 2 %.

« Nous sommes fiers d'être reconnus dans le top 1% des fournisseurs évalués, récompensant nos initiatives en matière de responsabilité sociale et environnementale », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation de Quadient, en charge notamment de la RSE. « La certification « Gold » d’EcoVadis cette année encore vient récompenser nos efforts continus et le sérieux avec lequel nous intégrons la RSE dans notre stratégie et dans les valeurs de notre entreprise. Nous nous engageons activement à bâtir une culture qui offre des solutions innovantes et durables, à agir de façon éthique et responsable et à limiter notre impact sur l'environnement, pour assurer un meilleur avenir à nos clients, nos collaborateurs et les communautés qui nous entourent. »

EcoVadis certifie l'engagement des entreprises dans le développement durable, en se spécialisant dans l'évaluation des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation est fondée sur les normes internationales de développement durable, telles que la Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO26000.

Pour en savoir plus : www.ecovadis.com .

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr/connections .

Contacts

Presse française

Nathalie Labia

Responsable Communication Externe

+(33) 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com Relations investisseurs

Gaële Le Men

Directrice de la Communication Financière

+(33) 1 45 36 31 39

g.le-men@quadient.com Presse anglo-saxonne

Joe Scolaro

Global Press Relations Manager

+(1) 312 550 4086

j.scolaro@quadient.com

Pièce jointe