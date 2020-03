Quadient poursuit l’exécution de sa stratégie avec la cession de ProShip

Paris, le 2 mars 2020

Quadient , anciennement Neopost1, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui la cession de sa filiale ProShip, un fournisseur mondial de solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à FOG Software Group, une division de Constellation Software Inc, société cotée à Toronto (TSX: CSU).

La cession de ProShip découle de la décision de Quadient de recentrer ses activités sur quatre solutions majeures.

Le choix stratégique du rapprochement entre ProShip et FOG Software sera bénéfique à la fois pour les collaborateurs et les clients des deux sociétés.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient a commenté : « La vente de ProShip est notre troisième cession depuis janvier 2019. Dans le même temps, nous avons acquis avec succès Parcel Pending aux États-Unis et décidé de fermer Temando. Cela démontre notre plein engagement à remodeler le portefeuille de Quadient dans le cadre de notre stratégie «Back to Growth». L'exécution de notre plan stratégique progresse de manière satisfaisante. Les ventes ont été en croissance organique au cours des six derniers trimestres et le niveau élevé de revenus récurrents continuera de fournir une base solide pour nos performances futures. »

Le closing de l’opération a eu lieu le 28 février 2020. Le prix de cession s’élève à 15 millions de dollars américains.

Cette opération porte à plus de 90 millions de dollars américains le montant total des cessions effectuées depuis janvier 2019 par Quadient qui, dans le même temps, a réalisé une acquisition pour un montant supérieur à 100 millions de dollars américains.

ProShip compte près de 100 collaborateurs à Brookfield, dans l’état du Wisconsin et faisait partie du segment de reporting « Opérations Annexes » de Quadient.

FOG Software est basé à Deerfield dans l’état de l’Illinois aux États-Unis. Il fournit des logiciels couvrant des besoins essentiels à des entreprises de différents secteurs d’activité, quelle que soit leur place dans la chaîne de valeur.





