Quadient : Oddo BHF réduit son objectif de cours

26/06/2020 | 14:09

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Quadient et réduit son objectif de cours de 18 à 16 euros, 'estimant la visibilité encore limitée malgré la prépondérance des revenus récurrents et attendant les semestriels pour mesurer l'impact de la crise sanitaire'.



'Par ailleurs, nous avons besoin d'un update sur les objectifs moyen terme et sur le plan 2019/22 alors que les nouvelles activités ne permettent pas encore de compenser le déclin structurel de l'activité historique', ajoute le bureau d'études.



Parmi les atouts, Oddo BHF mentionne toutefois 'la valorisation particulièrement modeste (5.5x l'EV/EBIT 2021), un cours de Bourse inférieur à l'IPO (1999), une nouvelle dynamique impulsée par la stratégie de digitalisation, un redressement post-2020'.



