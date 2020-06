Quadient S A : lance sa nouvelle solution Parcel Pending Lite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quadient a annoncé le lancement mondial de consignes à colis compactes et modulaires, conçues pour simplifier l’installation et accélérer l'adoption de solutions automatisées de livraison et collecte de colis par les enseignes de distribution et les transporteurs. Cette nouvelle solution a été baptisée Parcel Pending Lite. Le lancement de Parcel Pending Lite démarrera progressivement dans les prochaines semaines en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi au Japon, où la solution prendra le nom de PUDO Lite.Cette innovation technologique a déjà convaincu Yamato, le leader japonais de la logistique, qui a confirmé l'acquisition de 3 000 unités pour équiper ses sites de collecte et de livraison, notamment les commerces de proximité, les gares, les supermarchés et les pharmacies. Le déploiement doit commencer dès cet été et se poursuivre jusqu'en 2023.