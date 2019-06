Quadpack : Invest Securities révise ses attentes de CA

18/06/2019 | 09:53

Invest Securities souligne que la société a enregistré une forte croissance de son activité à 104,7 ME en 2018/19 (+15,3%). La profitabilité s'est améliorée sensiblement (marge EBITDA de 9,8%, +1,8 pt) même si celle-ci ressort inférieure à l'estimation du bureau d'analyses (EBITDA de 10,2 ME contre 11,9 ME attendu) après prise en compte d'éléments exceptionnels négatifs non récurrents (-1,6 ME).



' La confiance affichée par le management nous conduit à réviser nos attentes de CA de +3%/+7%/+9% sur les 3 prochains exercices et à intégrer une amélioration de l'EBITDA plus ambitieuse mais aussi plus progressive (EBITDA 2018/19 abaissé de -3,3% et rehaussé de +7%/+16% les 2 années suivantes) '.



Invest Securities confirme son opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours de 35,4E.



