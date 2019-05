Qualcomm : Canaccord Genuity revoit sa cible à la baisse

23/05/2019 | 16:32

Canaccord Genuity annonce revoir son objectif de cours sur le titre Qualcomm, passant de 105 à 90 dollars après qu'un tribunal de district américain de la Californie du Nord a déclaré que le fabricant de puces enfreignait la loi antitrust.



Selon le courtier canadien, cette décision pourrait sensiblement modifier le modèle de licence à long terme et les tarifs de QTL, une division de Qualcomm.



Canaccord Genuity n'en reste pas moins à l'achat sur la valeur.





