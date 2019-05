La valeur du jour à Wall Street - QUALCOMM décroche après sa condamnation pour violation des lois antitrust

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un peu plus d’un mois après avoir réglé ses différends avec Apple, qui avait permis à l'action Qualcomm de progresser fortement, ce dernier subit les foudres de la justice. La juge Lucy Koh du district de San José a conclu que le spécialiste des puces pour smartphones avait violé la législation antitrust en facturant des redevances déraisonnablement élevées pour ses brevets et en éliminant ses concurrents. En Bourse, Qualcomm dévisse de 10,92% à 69,28 dollars, pointant ainsi à l’une des dernières places de l’indice S&P 500.Lucy Koh a donc donné raison à la FTC, le gendarme américain de la concurrence, qui avait porté plainte en janvier 2017.Cette décision concerne le marché des chipsets de bande de base, ces puces permettant aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires.La juge a ordonné à Qualcomm de négocier ou de renégocier des contrats de licence sans avoir recours à des tactiques déloyales, telles que menacer de bloquer l'accès à ses puces. Qualcomm doit également concéder sous licence ses brevets à des fabricants de puces concurrents à des prix justes et raisonnables. Par ailleurs, il ne peut pas signer d'accords de fourniture exclusive avec des fabricants de smartphones comme Apple, qui empêchent ses concurrents de vendre leurs puces.Ce n'est pas la première fois que le groupe technologique américain est sanctionné pour abus de position dominante. L'année dernière, Bruxelles lui avait infligé une amende de 997 millions d'euros. Ses pratiques anticoncurrentielles lui avaient déjà coûté 1 030 milliards de wons fin 2017 en Corée et 975 millions de dollars en Chine, début 2015.