JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 54 à 88 dollars sur Qualcomm après l’accord trouvé avec Apple. Le bureau d’études a justifié sa décision par la combinaison d'une possible révision à la hausse des résultats en raison du leadership du groupe dans la 5G et de la dissipation des risques liés aux litiges à la suite de cet accord.