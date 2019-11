QUALCOMM : JPMorgan reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a reconfirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 97 dollars sur Qualcomm après l'annonce des résultats trimestriels. Le bureau d'études souligne que ceux-ci, légèrement meilleurs que prévu, renforcent la confiance des investisseurs vis-à-vis de l'entreprise qui a dépassé le pire moment du cycle des smartphones 4G et rendent plus attrayantes les actions alors que les investisseurs cherchent à se positionner pour la croissance du contenu pour la 5G.