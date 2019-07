QUALCOMM : le département de la Justice prend sa défense après sa condamnation de mai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Qualcomm a trouvé un allié de poids dans son combat contre sa condamnation pour violation des lois antitrust : le département de la Justice. La juge Lucy Koh du district de San José a conclu que le spécialiste des puces pour smartphones avait violé la législation antitrust en facturant des redevances déraisonnablement élevées pour ses brevets et en éliminant ses concurrents. Selon le département de la Justice, cette décision "menace la concurrence, l'innovation et la sécurité nationale"." Qualcomm est un acteur clé à la fois en termes de chaîne d'approvisionnement fiable et en tant que leader en matière d'innovation, et il serait impossible à court terme de remplacer le rôle crucial de Qualcomm dans la technologie 5G ", a indiqué de son côté le ministère de la Défense.La juge a ordonné à Qualcomm de négocier ou de renégocier des contrats de licence sans avoir recours à des tactiques déloyales, telles que menacer de bloquer l'accès à ses puces. Qualcomm doit également concéder sous licence ses brevets à des fabricants de puces concurrents à des prix justes et raisonnables. Par ailleurs, il ne peut pas signer d'accords de fourniture exclusive avec des fabricants de smartphones comme Apple, qui empêchent ses concurrents de vendre leurs puces.