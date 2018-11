QUALCOMM : prévisions décevantes en raison du choix d'INTEL par APPLE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait nettement reculer à Wall Street en raison de prévisions de ventes décevantes. Apple a en effet décidé d’utiliser les produits d’Intel pour équiper ses nouveaux iPhone. Au premier trimestre, clos fin décembre, Qualcomm anticipe un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,05 et 1,15 dollar pour des ventes de 4,5 à 5,3 milliards de dollars, au pire en retrait de 26% et au mieux en recul de 13%. Le consensus est de respectivement 95 cents et 5,57 milliards de dollars.Au troisième trimestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette de 493 millions de dollars, soit 35 cents par action, contre un bénéfice net de 168 millions de dollars, soit 11 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 90 cents, soit 7 cents de mieux que le consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,7% à 5,80 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 5,52 milliards.