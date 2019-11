QUALCOMM : publication rassurante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait progresser à Wall Street à la faveur de résultats et perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 506 millions de dollars, soit 42 cents par action, contre une perte nette de 513 millions de dollars, représentant 36 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 78 cents, soit 7 cents de mieux que le consensus Refinitiv.Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 4,81 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 4,76 milliards.Au premier trimestre, Qualcomm anticipe un revenu compris entre 4,4 et 5,2 milliards de dollars, en repli de 5% à 7%, et un bénéfice par action ajusté entre 80 et 90 cents. Le marché vise respectivement 81 cents par action et 4,83 milliards de dollars.