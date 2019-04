Qualcomm : a trouvé un accord avec Apple

17/04/2019 | 13:24

Qualcomm a annoncé mardi soir avoir signé une licence avec Apple, dans le cadre d'un accord qui annule au passage tout litige entre les deux groupes.



Ce contrat de licence, d'une durée de six ans, comprend une option d'extension de deux ans et un contrat pour la fourniture de puces.



Les termes financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés.





