Qualcomm : au-dessus du consensus au quatrième trimestre

Publiés hier après la clôture de Wall Street, les résultats du quatrième trimestre de Qualcomm ont dépassé les attentes, bien qu'en repli d'une année sur l'autre.



En données non-Gaap, le spécialiste de la conception de solutions télécoms a certes vu ses revenus et son bénéfice net reculer de -2%, passant ainsi respectivement de 6 à 5,8 milliards de dollars et de 1,4 milliard à 1,3 milliard de dollars, mais son bénéfice par action ressort à 90 cents, soit 8 cents de plus que le consensus des analystes.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de Qualcomm passe de 23,2 milliards à 22,7 milliards de dollars. Le résultat net recule plus franchement (-15%, à 5,4 milliards de dollars), tout comme le BPA (-14%, à 3,69 dollars).



S'agissant du premier trimestre de son exercice 2019, Qualcomm indique viser un bénéfice par action compris entre 1,05 et 1,15 dollar, avec des revenus entre 4,5 et 5,3 milliards de dollars.





