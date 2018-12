Qualcomm : gagne un premier face-à-face avec Apple en Chine

10/12/2018 | 17:10

Entre Apple et Qualcomm, le tribunal de Fuzhou (Chine) a tranché : selon lui, la firme de Cupertino a bien enfreint deux brevets appartenant à Qualcomm, portant sur le redimensionnement de photographies et sur la manipulation d'applications sur un écran tactile.



Ainsi, dans son ordonnance provisoire, la juridiction impose l'interdiction de l'importation et de la vente sur le sol chinois de plusieurs modèles d'iPhone, allant de l'iPhone 6s à l'iPhone X. Une décision qui n'est pas encore appliquée, qui n'empêche pas Apple de faire fabriquer ses téléphones dans les usines de l'Empire du Milieu et de les exporter ensuite, mais qui pourrait finir par l'empêcher de les vendre dans ce qui est l'un des plus grands marchés du monde.



'Apple continue à profiter de notre propriété intellectuelle tout en refusant de nous indemniser. Ces décisions de justice constituent une nouvelle preuve de la valeur du portefeuille de brevets de Qualcomm', a commenté Don Rosenberg, vice-président exécutif de Qualcomm.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.