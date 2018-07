Qualcomm renonce à acheter NXP, rachète 30 milliards de dollars de titres

Données financières ($) CA 2018 21 917 M EBIT 2018 5 088 M Résultat net 2018 -4 232 M Trésorerie 2018 7 599 M Rendement 2018 4,00% PER 2018 - PER 2019 19,92 VE / CA 2018 3,63x VE / CA 2019 3,15x Capitalisation 87 252 M Graphique QUALCOMM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique QUALCOMM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 61,9 $ Ecart / Objectif Moyen 4,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Steven M. Mollenkopf Chief Executive Officer & Director Cristiano R. Amon President Jeffrey William Henderson Non-Executive Chairman George S. Davis CFO, Principal Accounting Officer & Executive VP Mary Gendron Chief Information Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) QUALCOMM -7.19% 87 252 CISCO SYSTEMS 12.69% 199 355 ERICSSON 34.82% 27 666 ARISTA NETWORKS INC 16.44% 19 810 MOTOROLA SOLUTIONS 37.31% 19 695 HARRIS CORPORATION 6.85% 17 926