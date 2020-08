QUALCOMM : annulation de sa condamnation pour violation des lois antitrust

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm, devrait bénéficier de l’annulation par une cour d'appel fédérale d’une décision antitrust à son encontre. Elle a rejeté les arguments selon lesquels la société aurait illégalement évincé ses rivaux en matière de puces pour téléphones portables et facturé des redevances excessives à des fabricants tels qu'Apple. En mai 2019, la juge Lucy Koh du district de San José avait donné raison à la FTC, le gendarme américain de la concurrence, qui avait porté plainte en janvier 2017.La juge avait ordonné à Qualcomm de négocier ou de renégocier des contrats de licence sans avoir recours à des tactiques déloyales, telles que menacer de bloquer l'accès à ses puces. Qualcomm doit également concéder sous licence ses brevets à des fabricants de puces concurrents à des prix justes et raisonnables." La décision valide notre business model et notre programme de licences " s'est félicité le groupe technologique américain.