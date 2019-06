Apple étudie un transfert partiel de sa production hors de Chine

La requête du groupe de Cupertino s'inscrit dans le contexte de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis mais un accord entre Pékin et Washington ne le conduirait pas à changer de position, ajoute le Nikkei, qui cite de multiples sources.

Le fabricant de l'iPhone juge que sa dépendance vis-à-vis de la Chine, déjà trop importante selon lui, augmente encore, poursuit le journal.

Apple a invité les principaux assembleurs d'iPhone, Foxconn, Pegatron et Wistron, celui du MacBook Quanta Computer, le fabricant d'iPad Compal Electronics et ceux d'AirPods, Inventec, Luxshare-ICT et Goertek, à étudier les différentes options en dehors du pays.

Parmi les pays envisagés pour assembler l'iPhone figurent l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie, indique le Nikkei, qui évoque aussi le Mexique.

La semaine dernière, Foxconn a assuré disposer de capacités suffisantes en dehors de la Chine pour répondre à la demande d'Apple sur le marché américain alors que le président Donald Trump menaçait d'imposer des droits de douane sur l'équivalent de 300 milliards de dollars d'importations chinoises.

Nikkei ajoute qu'Apple n'a pas fixé de date limite à ses fournisseurs pour finaliser leurs propositions et estime qu'il faudra au moins 18 mois pour lancer la production, une fois le choix du pays arrêté.

Apple et Foxconn n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Sathvik N à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)