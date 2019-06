Quanterix : annonce un accord pour acquérir UmanDiagnostics, premier fournisseur mondial d'anticorps de neurofilaments légers (Nf-L)

Quanterix Corporation (NASDAQ: QTRX), une société de numérisation des analyses de biomarqueurs ayant pour mission de faire progresser la science de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société privée UmanDiagnostics AB pour un montant de 22,5 millions de dollars, dont 16 millions de dollars en liquidités et 6,5 millions de dollars en actions ordinaires de Quanterix. Uman est avant tout connu pour posséder les meilleurs anticorps disponibles sur le marché mesurant les neurofilaments légers (Nf-L), et est devenu le fournisseur de choix pour les applications biopharmaceutiques et diagnostiques.

Basée à Umeå, en Suède, la société Uman fournit les anticorps Nf-L et les kits ELISA, qui sont reconnus par la communauté scientifique et les sociétés biopharmaceutiques et diagnostiques du monde entier comme la solution de choix pour la détection du Nf-L en vue du développement de produits thérapeutiques et diagnostiques dans la lutte contre les maladies neurodégéneratives. Le Nf-L a connu une évolution éclaire au cours de ces trois dernières années, depuis que Quanterix a développé le premier test utilisant les anticorps d'Uman capables de mesurer de manière fiable le Nf-L dans le sang. Cette innovation a permis un développement rapide de nouvelles études, qui étaient jusque-là limitées avant tout au liquide céphalorachidien, et a conduit bon nombre des plus grands chercheurs et praticiens en neurologie au monde à conclure que le Nf-L pourrait être le biomarqueur le plus cliniquement pertinent à l'heure actuelle. L'utilité du Nf-L a été démontrée dans le diagnostic, le pronostic et la surveillance d'un large éventail de conditions, notamment la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la lésion cérébrale traumatique, la SLA, la maladie de Huntington, et d'autres encore.

"Nous pensons que la capacité de mesurer le Nf-L dans le sang est un des progrès les plus significatifs dans le diagnostic et la surveillance d'une grande variété de maladies neurodégénératives, et a le potentiel d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de maladies figurant parmi les plus incapacitantes", déclare Kevin Hrusovsky, chef de la direction, président et président du conseil de Quanterix. "Uman a mis au point une paire d'anticorps très spécifique présentant une affinité exceptionnelle pour les épitopes précis du Nf-L dans le sang et le liquide céphalorachidien. Lorsque leur innovation se combine à la sensibilité exceptionnelle de notre technologie Simoa vous obtenez une solution disruptive permettant de mesurer avec une précision accrue le Nf-L à l'aide d'échantillons moins invasifs que le liquide céphalorachidien, comme le sang. L'acquisition d'Uman permettra à Quanterix de mieux soutenir les recherches croissantes sur le Nf-L, et présente le potentiel ultime d'accélérer la disponibilité de tests diagnostiques, tout en fournissant une importante valeur stratégique et financière à Quanterix."

Niklas Norgren, président et chef de la direction d'Uman, déclare: "Quanterix est un de nos plus solides partenaires depuis plusieurs années, et sa technologie Simoa s'avère très prometteuse pour libérer le potentiel de la valeur du Nf-L. Nous sommes fiers que nos efforts pour le Nf-L ont rendu possible des découvertes aussi prometteuses dans la neurodégénération, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à faire progresser ce domaine au sein de Quanterix. Nous sommes enchaînés par la vision, la mission et la stratégie disruptives Quanterix dans le domaine de la recherche et du diagnostic de la neurodégénération, et nous avons confiance en la capacité inégalée de son équipe de direction à saisir cette opportunité de taille."

Avantages stratégiques et financiers de la transaction

Avantages financiers : les économies réalisées sur le coût des anticorps Nf-L sont estimées à 200 points de base, avant l'impact comptable du prix d'achat, pour la marge brute (annualisée) de Quanterix, et devraient réduire d'un ou deux trimestre(s) le délai du seuil de rentabilité de trésorerie. Le chiffre d'affaires d'Uman issu des ventes d'anticorps Nf-L à d'autres clients et des kits ELISA ne devraient pas avoir d'impact significatif pour Quanterix, même si les applications futures du Nf-L pourraient présenter d'importantes opportunités de croissance du chiffre d'affaires.

: la transaction garantit une source d'approvisionnement durable pour une technologie critique. Plus de 25% du chiffre d'affaires total de Quanterix dépend du Nf-L en tant que composant. Au cours des dix dernières années, de nombreuses sociétés ont essayé, avec un succès très limité, de mettre au point des anticorps de Nf-L concurrents de ceux proposés par Uman. L'acquisition garantit que Quanterix pourra continuer de fournir aux chercheurs du monde entier les tests Simoa Nf-L, tout en continuant à découvrir de nouveaux biomarqueurs numériques pour faire progresser le domaine de la recherche dans le diagnostic des troubles neurologiques. Valeur stratégique dans les opportunités cliniques à venir: le Nf-L sérique (sNf-L) est actuellement dans 46 essais cliniques en cours, parmi lesquels 16 sont des essais sponsorisés par des acteurs majeurs du secteur, et présente un potentiel significatif comme test clinique pour le diagnostic, le pronostic et la surveillance de maladies neurodégénératives majeures. En somme, ces opportunités diagnostiques représentent un marché total estimé à plus de 10 milliards de dollars. Avec cette acquisition, Quanterix se positionne favorablement pour saisir ces opportunités, seul ou en partenariat avec de grandes sociétés diagnostiques et biopharmaceutiques.

Téléconférence

La direction organise une téléconférence pour parler de l'acquisition, le mercredi 26 juin, à 17h00 EDT. Pour prendre part à la téléconférence, veuillez composer le (833) 686-9351 pour les appels nationaux, ou le (612) 979-9890 pour les appels internationaux. Utilisez l'identifiant suivant: 6483495.

Une diffusion en direct sera disponible via la section "Investors" du site de Quanterix: http://www.quanterix.com. Un enregistrement sera ensuite disponible sur le site de la société pendant un an.

À propos de Quanterix

Quanterix est une société qui numérise les analyses de biomarqueurs dans le but de faire progresser la science de la médecine de précision. La solution de santé numérique de la société, Simoa, a le potentiel de changer la manière dont les soins de santé sont administrés aujourd'hui en donnant aux chercheurs la capacité d'examiner en détail le continuum de la santé à la maladie. La technologie de Quanterix est conçue pour permettre une détection bien plus précoce de la maladie, de meilleurs pronostics et des méthodes thérapeutiques optimisées pour améliorer la qualité de vie et la longévité de la population pour les générations à venir. La technologie est actuellement utilisée pour des applications de recherche dans plusieurs domaines thérapeutiques, y compris l'oncologie, la neurologie, la cardiologie, les inflammations et les maladies infectieuses. Créée en 2007, la société est basée à Billerica, dans le Massachusetts. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://www.quanterix.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs dans le sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les conjugaisons au futur et au conditionnel, les termes tels que "attendre, planifier, anticiper, estimer, prévoir" et d'autres expressions similaires (ainsi que d'autres mots ou expressions ayant trait à des événements, conditions ou situations à venir) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse se basent sur les attentes et les hypothèses de Quanterix à la date du communiqué. Chacun de ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs pouvant provoquer une différence entre les résultats réels de Quanterix et ceux indiqués ou suggérés dans les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont repris dans les dossiers de Quanterix déposés auprès de la Commission boursière américaine (SEC), y compris les sections intitulées "Risk Factors" contenues dans ces dossiers. Sauf dans les cas requis par la loi, Quanterix rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué pour refléter des modifications prévisionnelles, même si de nouvelles informations deviennent disponibles.

