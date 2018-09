Quantum Genomics (Euronext Growth: ALQGC, OTCQX: QNNTF), société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, annonce aujourd'hui la fin du recrutement, des patients de son étude clinique de Phase IIb (NEW-HOPE) menée aux Etats-Unis avec son produit firibastat sur une population d'hypertendus à haut risque cardio-vasculaire incluant des minorités ethniques, et ce avec plus de 6 mois d'avance.

NEW-HOPE est une étude clinique de phase IIb dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et la bonne tolérance du firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle chez des patients à haut-risque cardiovasculaire d'origine ethnique diverse. Après deux semaines d'arrêt du traitement anti-hypertenseur initial, les sujets ont reçu du firibastat pendant 8 semaines (250 mg deux fois par jour par voie orale pendant 2 semaines, puis 500 mg deux fois par jour ; l'hydrochlorothiazide, 25 mg une fois par jour, pouvait être associé après un mois de traitement si la pression artérielle systolique restait ≥160 mmHg et/ou si la pression diastolique restait ≥100 mmHg). Le critère principal de jugement est la variation par rapport à la valeur initiale de la pression artérielle systolique clinique selon la méthode utilisée dans l'étude SPRINT. Les critères secondaires sont les variations de la pression artérielle diastolique, de la pression artérielle ambulatoire et des examens biologiques.

256 sujets hypertendus à haut risque cardio-vasculaire (pression artérielle systolique moyenne initiale : 154± 7 mmHg; pression artérielle diastolique moyenne: 91±8 mmHg), en surpoids ou obèses (Indice de Masse Corporelle moyen 33±5 kg/m²), dont 54% issus de minorités ethniques (Afro-américains ou hispaniques) ont été recrutés aux Etats-Unis en 10 mois.

Professeur Keith C. Ferdinand, Investigateur Principal de NEW-HOPE, déclare : “Avoir recruté 256 sujets hypertendus à haut-risque cardio-vasculaire, avec plus de 50% issus de minorités ethniques en si peu de temps est un grand succès. Peu d'études prennent en compte la diversité ethnique. Le fait d'avoir été capable de recruter si rapidement est une preuve de l'implication forte des investigateurs ainsi que des attentes élevées des patients qui sont pour la plupart d'entre eux susceptibles de moins bien répondre aux traitements existants comme les IECs et les Sartans.

Docteur Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics, ajoute : “Nous avons la conviction que le firibastat peut être une alternative de choix dans le traitement des patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire. A l'évidence, si les résultats de NEW-HOPE sont positifs, cela représente un jalon majeur dans le développement clinique du firibastat et ouvre la porte au design d'une future étude de phase III dans l'hypertension artérielle résistante.”

L'hypertension artérielle (HTA) est un enjeu majeur de santé publique dans le monde. Un tiers de la population est concernée et sa prévalence augmente avec l'âge. L'HTA est un des principaux facteurs de risque de la maladie coronaire, de l'insuffisance cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux et de l'insuffisance rénale. Les complications de l'HTA sont responsables de 10 millions de morts par an dans le monde.

En dépit de nombreux traitements anti-hypertenseurs, l'HTA et les facteurs de risque associés restent incomplètement contrôlés chez plus de 50% des patients hypertendus. Dans certaines populations, comme les Afro-Américains (AA), l'HTA survient à un âge plus jeune, est plus sévère, moins bien contrôlée et associée à une mortalité et une morbidité plus élevée que dans une population caucasienne. Les Afro-Américains sont également moins répondeurs à un traitement en monothérapie par un Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion (IEC) ou un Sartan. L'obésité, une plus grande sensibilité au sel et une activité rénine plasmatique basse font partie des raisons probables expliquant une réponse moindre au traitement initial par un modulateur du système rénine-angiotensine, en particulier chez les Afro-Américains.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans). Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

Contact information

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

CEO

+33 (0)1 85 34 77 70 | contact@quantum-genomics.com Marc Karako

CFO—Investor Relations

+33 (0)1 85 34 77 75 | marc.karako@quantum-genomics.com So Bang Samuel Beaupain

Media Relations and Scientific Communications

+33 (0)6 88 48 48 02 | samuel@so-bang.fr Nathalie Boumendil

Financial Communications

+33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie@so-bang.fr Edison Advisors (U.S.) Tirth Patel

Investor Relations

+1 (646) 653-7035 | tpatel@edisongroup.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54893-qgc-cp-fin-recrutements-new-hope-06092018-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews